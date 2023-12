Kronos Bio Inc Aktie: Das ist ein absolutes Geschenk!

Die technische Analyse von Kronos Bio-Aktien zeigt gemischte Signale. Bei Betrachtung des 200-Tage-Durchschnitts liegt der aktuelle Wert bei 1,44 USD, während der letzte Schlusskurs bei 1,27 USD deutlich darunter liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Im Gegensatz dazu liegt der 50-Tage-Durchschnitt bei 1,08 USD, was über dem letzten Schlusskurs von 1,27 USD liegt und somit zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt ergibt sich somit ein "Neutral"-Rating auf Basis der trendfolgenden Indikatoren.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Kronos Bio-Aktie mit einem Wert von 70,37 überkauft ist, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Bei einer Ausdehnung auf 25 Tage ergibt sich jedoch ein neutraler Wert von 47, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt resultiert daraus eine "Schlecht"-Einstufung für den RSI.

Das Anleger-Sentiment für Kronos Bio ist insgesamt positiv, basierend auf den Diskussionen in den sozialen Medien und den veröffentlichten Meinungen. Dies führt zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung.

Analysten haben Kronos Bio in den letzten zwölf Monaten überwiegend positiv bewertet, was zu einer langfristigen "Gut"-Einstufung führt. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 10 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von 687,4 Prozent bedeutet und somit zu einer "Gut"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich somit eine Einschätzung der Analysten von "Gut" für die Aktie der Kronos Bio.