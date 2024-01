Kronos Bio Inc Aktie: Wer hätte das gedacht?

Die technische Analyse der Kronos Bio-Aktie ergibt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 1,43 USD liegt. Der letzte Schlusskurs lag bei 1,12 USD, was einem Unterschied von -21,68 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet. Der 50-Tages-Durchschnitt beträgt 1,1 USD, was nahe dem letzten Schlusskurs liegt, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität der Kronos Bio-Aktie in den letzten Monaten durchschnittlich war. Somit erhält die Aktie in diesem Bereich ebenfalls eine "Neutral"-Einschätzung.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage beträgt 65, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Für den RSI der letzten 25 Handelstage ergibt sich ein ähnliches Bild, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird.

Die Analysten haben in den letzten 12 Monaten insgesamt eine positive Einschätzung für die Kronos Bio-Aktie abgegeben. Es wurden 1 Kaufempfehlung, 0 neutrale Empfehlungen und 0 negative Empfehlungen ausgesprochen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 10 USD, was einer potenziellen Entwicklung des Aktienkurses um 792,86 Prozent entspricht, was zu einer insgesamt positiven Bewertung führt.