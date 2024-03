Kronos Bio Inc Aktie: Es hat sich angekündigt und jetzt …

Die technische Analyse der Kronos Bio-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 1,32 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 1,2 USD liegt. Dies bedeutet, dass die Aktie zum GD200 einen Abstand von -9,09 Prozent hat, was als "Schlecht" bewertet wird. Im Gegensatz dazu liegt der GD50 für die letzten 50 Tage bei 1,12 USD, was einem Abstand von +7,14 Prozent entspricht und somit als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daraus eine "Neutral"-Bewertung.

Die Einschätzungen der Analysten für Kronos Bio in den letzten zwölf Monaten ergeben 1 "Gut", 0 "Neutral" und 0 "Schlecht" Bewertungen, was im Durchschnitt einem "Gut"-Rating entspricht. Für den letzten Monat liegen keine Analystenupdates vor, und das durchschnittliche Kursziel basierend auf den Analystenmeinungen liegt bei 10 USD. Dies würde einer möglichen Steigerung der Aktie um 733,33 Prozent entsprechen und wird daher als "Gut"-Empfehlung bewertet.

Die Sentiment- und Buzz-Analyse zeigt, dass die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung im Internet für Kronos Bio als "Neutral" eingestuft werden. Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, während in den letzten Tagen überwiegend negative Themen angesprochen wurden. Dies führt zu einer Gesamteinstufung der Anlegerstimmung als "Neutral".

Insgesamt ergibt sich also eine "Neutral"-Einstufung basierend auf der technischen Analyse, den Analysteneinschätzungen und der Anlegerstimmung.