Krones löst Jubelsturm aus!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen zu indizieren. Dies geschieht, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug gesetzt werden. Für die Krones-Aktie liegt der RSI bei 28,41, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und daher als "Gut" bewertet wird. Der RSI25 dehnt den Berechnungszeitraum auf 25 Tage aus, und hier liegt der RSI für die Krones bei 32, was auf eine neutrale Situation hindeutet und ebenfalls als "Gut" eingestuft wird.

Bei der technischen Analyse erhält die Krones-Aktie aus charttechnischer Sicht eine "Gut"-Bewertung, da der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 114,9 EUR lag, was einen Unterschied von +10,42 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage von 104,06 EUR darstellt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 106,13 EUR liegt mit einem Unterschied von +8,26 Prozent über dem letzten Schlusskurs und trägt zur "Gut"-Bewertung bei.

Im Vergleich zu anderen Aktien im Industrie-Sektor hat die Krones-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 4,73 Prozent erzielt, was 1,42 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Maschinen" beträgt 7,2 Prozent, und hier liegt die Krones 2,47 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Konstellation wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

Die Anleger-Stimmung zu Krones ist überwiegend positiv, wie aus der Auswertung von Kommentaren und Wortmeldungen in sozialen Medien hervorgeht. Auch die thematischen Diskussionen der letzten Tage waren mehrheitlich positiv. Somit ergibt sich insgesamt eine "Gut"-Einstufung für die Anleger-Stimmung.

Insgesamt erhält die Krones-Aktie also gute Bewertungen in Bezug auf den Relative Strength Index, die technische Analyse und die Anleger-Stimmung, während sie im Branchenvergleich als neutral eingestuft wird.