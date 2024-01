Krones, ist immer für eine Überraschung gut!

Weitere Suchergebnisse zu "Krones":

Derzeit zahlt Krones niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt im Maschinenbereich. Die Differenz beträgt 1,23 Prozentpunkte (1,93 % gegenüber 3,16 %). Aufgrund dieser großen Differenz wird die Dividendenpolitik der Aktie als "Schlecht" eingestuft.

Um die Dynamik des Aktienkurses zu bewerten, kann der Relative Strength Index (RSI) herangezogen werden. Der RSI für Krones liegt bei 58,02 und wird daher als "Neutral" bewertet. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, beläuft sich auf 38,38, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Basierend auf diesem Gesamtbild erhält die Aktie ein Rating von "Neutral".

Die Diskussionen über Krones in den sozialen Medien geben ein klares Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um die Aktie. In den vergangenen Tagen wurden überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen. In Anbetracht dessen stuft unsere Redaktion das Unternehmen als "Neutral" ein. Zusammenfassend ist die Redaktion der Meinung, dass die Aktie von Krones hinsichtlich der Anlegerstimmung angemessen mit "Neutral" bewertet wird.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Krones liegt bei 14,42, was unter dem Branchendurchschnitt von 31,51 liegt. Daher wird die Aktie als unterbewertet angesehen und erhält eine "Gut"-Bewertung auf der Grundlage fundamentaler Kriterien.