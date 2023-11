Krones erwartet starkes Quartal: Umsatz und Gewinn sollen deutlich ansteigen

Weitere Suchergebnisse zu "Krones":

In knapp vier Monaten wird das Unternehmen Krones mit Sitz in Neutraubling, Deutschland seine Quartalsbilanz für das vierte Quartal vorlegen. Aktionäre sind gespannt auf die Umsatz- und Gewinnzahlen sowie die Entwicklung der Krones Aktie im Vergleich zum Vorjahr.

Die Krones Aktie hat derzeit eine Marktkapitalisierung von 3,10 Mrd. EUR und wird nach Börsenschluss die neuen Quartalszahlen präsentieren. Analysten prognostizieren einen deutlichen Anstieg des Umsatzes im Vergleich zum Vorquartal. Im vierten Quartal 2022 erzielte Krones einen Umsatz von 1,17 Mrd. EUR, während jetzt ein Anstieg um +107,19 Prozent auf 2,42 Mrd. EUR erwartet wird. Der Gewinn soll ebenfalls steigen und voraussichtlich um +91,94% auf 112,71 Mio. EUR anwachsen.

Auf das Gesamtjahr gesehen sind die Analysten optimistisch gestimmt. Sie erwarten einen Umsatzanstieg von +107,19 Prozent auf 3,10 Mrd. EUR sowie einen Gewinnanstieg um +91,94 Prozent auf 358,97 Mio. EUR. Der Gewinn bleibt positiv und soll sich im Vergleich zum Vorjahr deutlich erhöhen: Er lag damals bei 187,03 Mio.EUR und wird nun voraussichtlich bei 358,97 Mio.EUR liegen.Das entspricht einem Gewinn pro Aktie von

Die Kursreaktion der Aktionäre auf die Schätzungen der Quartalszahlen ist bisher gemischt. In den letzten 30 Tagen hat sich der Kurs um -4,23% verändert.

Analysten schätzen den Einfluss auf den Aktienkurs in den nächsten 12 Monaten wie folgt ein: Die Aktie soll bei 129,90 EUR stehen, was einem Gewinn von +41,50% entspricht. Anleger, die jetzt noch einsteigen wollen, könnten basierend auf den Expertenschätzungen in zwölf Monaten einen Gewinn von +41,50% erzielen.

Aus charttechnischer Sicht zeigt der Kurstrend bei Krones nach unten und der gleitende Durchschnitt von 50 bietet keine Unterstützung.

Hinweis:

Dieser Artikel dient nur zur Information und gibt keine Anlageempfehlungen oder Informationen über Investitionsrisiken ab.

