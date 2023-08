Krones erwartet Umsatz- und Gewinnsteigerung im 3. Quartal: Optimistische Prognose für Aktieninvestoren

Weitere Suchergebnisse zu "Krones":

In knapp drei Monaten ist es soweit – das Unternehmen Krones aus Neutraubling, Deutschland wird seine Quartalsbilanz für das dritte Quartal vorlegen. Investoren sind gespannt auf die Umsatz- und Gewinnzahlen und fragen sich, wie sich die Krones-Aktie im Vergleich zum Vorjahr entwickeln wird.

Derzeit liegt die Marktkapitalisierung von Krones bei 3,18 Milliarden Euro. Nach Börsenschluss in 88 Tagen werden die neuen Quartalszahlen präsentiert. Analysten gehen derzeit davon aus, dass es im Vergleich zum Vorquartal einen leichten Anstieg des Umsatzes geben wird. Im dritten Quartal 2022 betrug der Umsatz von Krones 1,06 Milliarden Euro. Nun wird mit einem Plus von 8,60 Prozent gerechnet und erwartet, dass der Umsatz auf 1,15 Milliarden Euro steigt. Auch beim Gewinn gibt es Veränderungen in Sicht: Es wird voraussichtlich einen...