Krones Quartalszahlen Prognose: Umsatz- und Gewinnsteigerung erwartet, Aktienkurs auf Aufwärtstrend

In knapp drei Monaten wird das deutsche Unternehmen Krones, mit Sitz in Neutraubling, seine Quartalszahlen für das dritte Quartal vorstellen. Was können Aktionäre in Bezug auf Umsatz- und Gewinnzahlen erwarten? Und wie entwickelt sich die Krones Aktie im Vergleich zum Vorjahr?

Die aktuellen Marktzahlen zeigen, dass die Marktkapitalisierung des Unternehmens rund 3,54 Milliarden Euro beträgt. Die Aktionäre sowie Analysten warten gespannt auf die Veröffentlichung der Zahlen nach Börsenschluss. Laut aktuellen Datenanalysen wird erwartet, dass der Umsatz im Vergleich zum Vorquartal leicht steigt. Im dritten Quartal 2022 belief sich der Umsatz von Krones noch auf 1,06 Milliarden Euro. Nun wird ein Anstieg von +8,60 Prozent auf 1,15 Milliarden Euro prognostiziert. Auch der Gewinn soll voraussichtlich um +16,10 Prozent steigen und...