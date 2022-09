Krones: Hält der Auftragsboom an?

Weitere Suchergebnisse zu "Krones":

Finanztrends Video zu Krones



mehr >

Zur Krones AG veröffentlichten in den letzten sieben Tagen insgesamt fünf Analystenhäuser neue Einschätzungen. Der Konzern fertigt Maschinen und Anlagen für die Produktions-, Abfüll- und Verpackungstechnik im In- und Ausland. Kunden sind Brauereien, Getränkehersteller sowie Unternehmen aus der Lebensmittel-, Chemie-, Pharma- und Kosmetikindustrie. Das Unternehmen wurde 1951 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Neutraubling, Deutschland. Die Aktie ist aktuell im… Hier weiterlesen