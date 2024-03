Krones Aktie: Das wird bald in aller Munde sein!

Weitere Suchergebnisse zu "Krones":

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Krones ist insgesamt neutral. In den vergangenen zwei Wochen wurden verschiedene Meinungen und Äußerungen ausgewertet, und es wurden weder überwiegend positive noch negative Themen in den Diskussionen festgestellt. Daher wird die Einschätzung für die Anleger-Stimmung als "Neutral" bewertet.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine signifikanten Veränderungen festgestellt werden. Sowohl die Stimmungslage als auch die Kommunikationsfrequenz blieben unverändert, weshalb die Aktie auch in diesem Bereich als "Neutral" bewertet wird.

In der technischen Analyse liegt der Kurs von Krones derzeit bei 116 EUR, was +1,75 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50) liegt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral". Auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Aktie jedoch als "Gut" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei +10,5 Prozent liegt.

In der fundamentalen Analyse beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) aktuell 15,49, was 54 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Maschinen) von 33 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist, und daher erhält Krones eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.