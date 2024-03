Krones Aktie: Das war ja klar …

Weitere Suchergebnisse zu "Krones":

Die Bewertung einer Aktie basiert nicht nur auf finanziellen Kennzahlen, sondern auch auf der Analyse des Sentiments und des Buzzes im Internet. Eine längerfristige Betrachtung dieser Kommunikation kann wichtige Einblicke liefern. Im Falle von Krones zeigen sich interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Bei der fundamentalen Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ein wichtiger Indikator. Krones weist mit einem Wert von 15,65 ein deutlich günstigeres KGV auf als der Branchendurchschnitt von 33,88. Dadurch wird die Aktie als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

In Bezug auf den Aktienkurs erzielte Krones in den letzten 12 Monaten eine Performance von 6,4 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Maschinen"-Branche im Durchschnitt um 6,2 Prozent stiegen. Dies führt zu einer "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse mittels des Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass Krones weder "überkauft" noch "überverkauft" ist. Sowohl der 7-Tage-RSI (67,18) als auch der 25-Tage-RSI (58,74) führen zu einer "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung für Krones aufgrund der Diskussionsintensität, der Rate der Stimmungsänderung, des KGVs, der Aktienkursentwicklung und des Relative Strength Index.