Krones Aktie: Das war abzusehen!

Weitere Suchergebnisse zu "Pool":

In den sozialen Netzwerken herrschte in den letzten Tagen eine überwiegend positive Stimmung unter den Anlegern. Das Stimmungsbarometer zeigte an sieben Tagen grün an, was bedeutet, dass keine negativen Diskussionen verzeichnet wurden. An insgesamt zwei Tagen waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Diskussionen über das Unternehmen Krones. Aufgrund dieser Entwicklung bewertet die Redaktion die Aktie als "Gut" und gibt dem Anleger-Sentiment eine entsprechende Einschätzung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation konnten keine starken positiven oder negativen Ausschläge für Krones festgestellt werden. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Diskussionsstärke wurde in den letzten vier Wochen als unauffällig gemessen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung für Krones führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für Krones liegt bei 36,71, was auf eine neutrale Situation hinweist. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 48, was ebenfalls als neutral eingestuft wird. Insgesamt wird die Aktie in dieser Kategorie als "Neutral" bewertet.

Die Dividendenrendite für Krones beträgt 1,62 Prozent bezogen auf das Kursniveau und liegt damit nur leicht über dem Mittelwert für diese Aktie. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält Krones eine "Neutral"-Bewertung von den Analysten.

Insgesamt zeigt sich, dass die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken positiv ist, während die Bewertungen für Sentiment, RSI und Dividendenrendite auf eine neutrale Einschätzung der Aktie hindeuten.