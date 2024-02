Krones Aktie: Ein unsicheres Investment?

Weitere Suchergebnisse zu "Krones":

Die Krones-Aktie wird derzeit aus technischer Sicht bewertet. Der Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt bei 104,6 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 111,8 EUR liegt, was einer Abweichung von +6,88 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung. Der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage beträgt 113,09 EUR, was einer Abweichung von -1,14 Prozent vom letzten Schlusskurs entspricht. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung auf kurzfristigerer Analysebasis. Insgesamt erhält die Krones-Aktie also ein "Gut"-Rating für die einfache Charttechnik.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Krones-Aktie liegt bei 61,97, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der RSI25 beläuft sich auf 58,74, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung für 25 Tage führt. Zusammen ergibt sich ein Gesamtrating von "Neutral" basierend auf dem RSI.

In Bezug auf die Dividende weist die Krones-Aktie mit 1,62 % eine niedrigere Ausschüttung im Vergleich zum Branchendurchschnitt Maschinen (3,11 %) auf, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.

Im Branchenvergleich für Aktienkurse liegt die Rendite der Krones-Aktie mit 6,4 Prozent über der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie". Die "Maschinen"-Branche hat eine mittlere Rendite von 6,13 Prozent, was Krones um 0,27 Prozent übertrifft. Dies führt zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie für die Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr.