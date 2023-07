Krones Aktie springt hoch – Prognose erhöht.

Weitere Suchergebnisse zu "Krones":



Krones Aktie mit Plus. Das erste Quartal 2023 war mit einem Umsatzplus von 21,4 % für Krones (ISIN: DE0006335003) bereits sehr positiv verlaufen. Und die Investitionsbereitschaft und die Marktaktivitäten der internationalen Getränkeunternehmen scheinen weiterhin sehr hoch – was Krones zu nutzen weiss.Heute kann man mit einer erhöhten Umsatzprognose für 2023 reüssieren: Auch wenn noch keine Zahlen zum Q2 veröffentlicht werden, sollte man davon ausgehen können, dass sie zumindest die positive Entwicklung des Q1 fortsetzen. Die neue Umsatzprognose geht von einem Umsatzwachstum im Gesamtjahr 2023 von 11 % bis 13 % aus (bisher: 8 % bis 11 %). Ob nach dem Umsatzplus im Q1 von bereits 21,4% „noch etwas Luft“ für die nächsten Monate bleibt, sollte man annehmen können.

Rest „bestätigt“ – Krones Aktie als „Anker“ auch in schwächeren Konjunkturzeiten?

Die Gesamtleistung von Krones habe sich im zweiten Quartal 2023 trotz der unverändert angespannten Lage auf den Beschaffungsmärkten, insbesondere bei Elektrokomponenten, gut entwickelt. Zurückzuführen sei das auf die verbesserten Produktionsprozesse des Unternehmens. Neben den höheren Umsatzerwartungen kommt man bei den anderen finanziellen Zielgrößen „nur“ zu einer Prognosebestätigung. So erwartet das Unternehmen für 2023 weiterhin eine EBITDA-Marge von 9 % bis 10 % sowie einen ROCE von 15 % bis 17 %. Bei 9,8% EBITDA-Marge im Q1 sollte das „passen“. Wie die Entwicklung im Q2 verlief erfährt der Kapitalmarkt am 1. August. Dann gibt es die Q2-Zahlen von Krones.

Vornehmlich wird man dann das Hauptaugenmerk auf den Auftragseingang legen, der zuletzt sich zumindest auf dem hohen Vorjahresniveau annähernd halten konnte. Hier sah es bis zum 31.03.2023 nicht schlecht aus: Von Januar bis März 2023 überschritt der Auftragseingang wieder die Marke von 1,5 Mrd EUR und lag mit 1.513,1 Mio EUR nur um 2,6 % unter dem extrem hohen Wert aus dem ersten Quartal 2022 (1.553,8 Mio). Im Vergleich zum Vorquartal zogen die Kundenbestellungen (Q4 2022: 1.183,1 Mio) deutlich an. Wegen der hohen Nachfrage ist der Auftragsbestand von Krones in den ersten drei Monaten 2023 weiter gewachsen. Zum 31. März 2023 hatte das Unternehmen Aufträge im Wert von 3.780,7 Mio EUR in den Büchern. Damit lag der Orderbestand um 53,7 % höher als im Vorjahr (2.459,6 Mio). Gegenüber dem Jahresende 2022 erhöhte sich der Auftragsbestand im ersten Quartal 2023 um weitere 9,1 %.

Und was heisst das für die Krones Aktie?

Mit einer MarketCap von 3,46 Mrd EUR handelt der MDAX-Wert bei einem KGV von 16,4 und bietet eine eher überschaubare Dividendenrendite von 1,6%. Charttechnisch sollte die Aktie bald aus ihrer sich abzeichnenden derzeitigen Seitwärtsbewegung ausbrechen, um neue Kaufsignale zu generieren. Ein solider – relativ konjunkturresistenter – Wert, der im letzten Monat seinen Aufstieg in den MDAX feiern konnte. Die Analysten von Warburg Research sehen die Aktie als BUY mit einem Kursziel von 156,00 EUR, während man bei Hauck Aufhäuser eher etwa vorsichtiger herangeht und „nur“ ein Kursziel von 125,00 EUR nennt.



