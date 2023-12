Krones Aktie: Mit so guten Zahlen hat keiner gerechnet!

Weitere Suchergebnisse zu "Krones":

Der Aktienkurs von Krones hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 5,33 Prozent erzielt, was im Vergleich zum Durchschnitt des Sektors ("Industrie") von 5,17 Prozent liegt, also 0,16 Prozent höher. Allerdings liegt die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Maschinen" bei 6 Prozent, was bedeutet, dass Krones aktuell 0,66 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Werte wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz wurde die Aktie von Krones auf die Stimmung unter Investoren und Nutzern im Internet untersucht. Dabei wurde festgestellt, dass die Diskussionsintensität eine starke Aktivität aufweist, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung war positiv, was zu einem weiteren "Gut"-Rating in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild führt.

Bei der technischen Analyse mithilfe des gleitenden Durchschnitts ergibt sich, dass der aktuelle Schlusskurs der Krones-Aktie von 112,6 EUR deutlich über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage von 103,83 EUR liegt, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage zeigt einen Wert von 101,02 EUR gegenüber dem aktuellen Schlusskurs, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt.

Zusätzlich wurde der Relative Strength Index (RSI) betrachtet, der angibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dabei ergab die Analyse, dass die Krones-Aktie sowohl auf 7-Tage-Basis als auch auf 25-Tage-Basis als überverkauft eingestuft wird, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.