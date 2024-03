Krones Aktie: Der nächste große Wurf!

Weitere Suchergebnisse zu "Krones":

Die technische Analyse der Krones-Aktie zeigt, dass der aktuelle Kurs von 120,9 EUR ein "Gut"-Signal darstellt, da er mit +14,52 Prozent über dem GD200 (105,57 EUR) liegt. Allerdings zeigt der GD50, der die mittlere Kursentwicklung der letzten 50 Tage angibt, einen Kurs von 115,56 EUR, was zu einem "Neutral"-Signal führt, da der Abstand +4,62 Prozent beträgt. Zusammenfassend wird der Kurs als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen betrachtet wird. Beim Vergleich des Aktienkurses mit anderen Unternehmen der Branche ergibt sich eine Unterperformance. Die Aktie von Krones erzielte im letzten Jahr eine Rendite von 0,8 Prozent, was 8,35 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 9,15 Prozent liegt. Zusätzlich liegt sie 11,63 Prozent unter der mittleren jährlichen Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Maschinen", die 12,43 Prozent beträgt. Daraus ergibt sich eine Gesamtbewertung der Aktie als "Schlecht". Der Relative Strength Index (RSI) beträgt für die Krones-Aktie in den letzten 7 Tagen 9. Dies deutet darauf hin, dass das Wertpapier überverkauft ist, was zu einem "Gut"-Rating führt. Der RSI der letzten 25 Tage ist hingegen weniger volatil und führt zu einer "Neutral"-Einstufung. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs ein "Gut"-Rating. In Bezug auf die Dividendenrendite kann festgestellt werden, dass die Aktie von Krones mit 1,62 % eine geringere Rendite im Vergleich zum Branchendurchschnitt von Maschinenunternehmen erzielt. Der Unterschied beträgt 1,33 Prozentpunkte, was zu einer Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht" führt.