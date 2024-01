Krones Aktie: Das ist mal eine Nummer!

Weitere Suchergebnisse zu "Krones":

Der Aktienkurs von Krones wird im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance der Industrie um mehr als 1 Prozent unterschritten, was zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie führt. Auch im Vergleich zur Maschinen-Branche liegt die Rendite von Krones um 1,74 Prozent darunter, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt.

Der Relative Strength Index (RSI) von Krones liegt bei 58,02, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 38,38, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Rating von "Neutral" für Krones.

Die Diskussionen in den sozialen Medien spiegeln gemischte Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. Während einige positive Signale zu finden sind, wurden in den vergangenen Tagen überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen. Unsere Redaktion kommt daher zu dem Befund, dass das Unternehmen als "Neutral" einzustufen ist.

Was die Dividende betrifft, schüttet Krones derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt, was zu einer Einstufung der Dividendenpolitik als "Schlecht" führt. Trotz der im Vergleich niedrigeren Dividenden wird die Aktie von Krones als "Neutral" bewertet.