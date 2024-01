Krones Aktie: Das ist ein absolutes Geschenk!

Weitere Suchergebnisse zu "Krones":

Die Stimmung der Anleger in sozialen Medien zu Krones war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. Dies ist das Ergebnis einer Analyse der Kommentare und Beiträge, die sich in diesem Zeitraum mit dem Unternehmen befasst haben. In den letzten Tagen wurden jedoch hauptsächlich negative Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt wird die Anlegerstimmung daher als "Neutral" eingestuft.

Was die Dividende betrifft, so ist das Verhältnis zur Aktie bei Krones derzeit negativ, mit einer Differenz von -1,23 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt. Unsere Analysten bewerten die Dividendenpolitik des Unternehmens daher als "Schlecht".

In Bezug auf die technische Analyse erhält Krones auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses eine positive Bewertung. Der GD200 des Wertes liegt bei 103,87 EUR, während der Kurs der Aktie bei 111,8 EUR liegt, was einer Abweichung von +7,63 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage wird als positiv bewertet, mit einer Abweichung von +10,25 Prozent. Insgesamt erhält das Unternehmen daher ein Rating von "Gut".

In der fundamentalen Analyse wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als wichtigster Indikator betrachtet. Mit einem Wert von 14,42 ist Krones deutlich günstiger bewertet als der Branchendurchschnitt von 31,55, was einer Unterbewertung von 54 Prozent entspricht. Aus diesem Grund wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

