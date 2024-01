Krones Aktie: Das ist ein absoluter Befreiungs-Hammer!

Weitere Suchergebnisse zu "Krones":

In den letzten zwei Wochen wurde Krones von den vorwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Dies ist das Ergebnis der Auswertung diverser Kommentare und Beiträge, die sich in den vergangenen zwei Wochen mit diesem Wert beschäftigt haben. Darüber hinaus wurden vor allem positive Themen rund um den Wert angesprochen. Aufgrund dessen wird die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene als "Gut" eingestuft. Die Messung der Anleger-Stimmung ergibt insgesamt ebenfalls eine "Gut"-Einstufung.

Bei der fundamentalen Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der wichtigste Indikator. Auf Basis dessen ist Krones mit einem Wert von 14,6 deutlich günstiger als der Branchendurchschnitt in der "Maschinen"-Branche und daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 31,42, was einen Abstand von 54 Prozent bedeutet. Daher wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

In den letzten 12 Monaten erzielte Krones eine Performance von 4,73 Prozent. Im Durchschnitt sind ähnliche Aktien aus der "Maschinen"-Branche um 6,16 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -1,43 Prozent im Branchenvergleich für Krones bedeutet. Der "Industrie"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 5,43 Prozent im letzten Jahr, und Krones lag 0,7 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die ähnliche Rendite im Branchen- und Sektorvergleich führt zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Hinsichtlich der Dividendenpolitik schüttet Krones derzeit niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Maschinen. Der Unterschied beträgt 1,51 Prozentpunkte (1,62 % gegenüber 3,13 %). Aufgrund dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Schlecht".