Krones Aktie: Das gibt’s ja gar nicht!

Weitere Suchergebnisse zu "Krones":

Die Diskussionen im Internet können die Stimmung verstärken oder sogar umdrehen. Abhängig von der Intensität der Diskussionen in den sozialen Medien und der Häufigkeit sowie der Tiefe der Stimmungsänderungen ergeben sich neue Einschätzungen für Aktien. Bei Krones wurde eine mittlere Diskussionstätigkeit festgestellt, weshalb das Signal als "neutral" eingestuft wird. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, daher bleibt das langfristige Stimmungsbild insgesamt "neutral".

Im Vergleich zu ähnlichen Aktien in der Maschinenbranche hat Krones in den letzten 12 Monaten eine Performance von 4,73 Prozent erzielt. Dies bedeutet eine Underperformance von -2,6 Prozent im Branchenvergleich. Im Vergleich zum Industrie-Sektor lag die Rendite von Krones um 1,58 Prozent unter dem Durchschnitt. Aufgrund der ähnlichen Rendite im Sektorvergleich und der Unterperformance im Branchenvergleich erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "neutral" Rating.

Die Dividendenrendite von Krones beträgt derzeit 1,62 Prozent und liegt damit unter dem Branchendurchschnitt. Im Vergleich zur Maschinenbranche ergibt sich eine Differenz von -1,51 Prozent. Aufgrund dieses Ergebnisses erhält die Aktie eine "schlecht" Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

In der technischen Analyse wird der aktuelle Kurs der Krones-Aktie als "gut" bewertet, da der Abstand zum GD200 bei +7,2 Prozent liegt und der GD50 einen Abstand von +5,35 Prozent aufweist. Insgesamt wird der Kurs der Krones-Aktie als "gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.