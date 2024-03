Krones Aktie: Der absolute Durchbruch - ein richtiger Knaller

Weitere Suchergebnisse zu "Krones":

Der Aktienkurs von Krones hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 0,8 Prozent erzielt, was 8,35 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 9,15 Prozent liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Maschinen" beträgt 12,43 Prozent, und Krones liegt aktuell um 11,63 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf die Dividende kann ein Investor, der derzeit in die Aktie von Krones investiert, eine Dividendenrendite von 1,62 % erzielen, was 1,33 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer niedrigeren Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht".

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Krones-Aktie mit 120,9 EUR ein "Gut"-Signal ist, da er um +14,52 Prozent vom GD200 (105,57 EUR) entfernt ist. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, beträgt 115,56 EUR, was zu einem "Neutral"-Signal führt, da der Abstand +4,62 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Kurs der Krones-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral, wobei an einem Tag das Stimmungsbarometer auf grün zeigte und größtenteils neutral eingestellt war. In den letzten Tagen gab es jedoch verstärkte Diskussionen über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Krones, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung des Anleger-Sentiments führt.