Krones Aktie: Womit Sie rechnen sollten!

Die Aktie von Krones wird nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als unterbewertet eingestuft. Das KGV liegt bei 14,6, was 54 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt im Segment "Maschinen", der bei 31,88 liegt. Dies führt zu einer fundamentalen Einstufung der Aktie als "Gut".

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" hat Krones eine Rendite von 4,73 Prozent erzielt, was mehr als 2 Prozent über dem durchschnittlichen Wert der "Maschinen"-Branche von 2,99 Prozent liegt. In dieser Kategorie erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating.

Die Auswertung der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass es in den letzten Monaten keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen war nicht bedeutend höher oder niedriger als üblich. Daher erhält die Krones-Aktie in den Kategorien Sentiment und Buzz ein "Neutral"-Rating, was insgesamt zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Die Dividendenrendite der Krones-Aktie liegt bei 1,62 %, was 1,5 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt der Maschinenbranche liegt. Dies führt zu einer schlechten Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens.

Insgesamt zeigt die fundamentale Analyse, dass die Aktie von Krones unterbewertet ist, die Rendite jedoch über dem Branchendurchschnitt liegt. Die Stimmung und Diskussionsintensität der Anleger haben sich nicht signifikant verändert, während die Dividendenrendite unter dem Branchendurchschnitt liegt.