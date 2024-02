Krones Aktie: Wie wichtig ist diese Entwicklung?

Weitere Suchergebnisse zu "Krones":

Die technische Analyse von Krones-Aktien zeigt, dass der 50- und 200-Tage-Durchschnitt einen gemischten Trend aufweisen. Der längerfristige 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 104,35 EUR, was deutlich über dem letzten Schlusskurs von 115,2 EUR liegt, was einer Abweichung von +10,4 Prozent entspricht und somit zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 111,59 EUR, was nahe am letzten Schlusskurs von 115,2 EUR liegt, was einer Abweichung von +3,24 Prozent entspricht und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Krones auf Basis der trendfolgenden Indikatoren eine "Gut"-Bewertung.

Bezüglich des Sentiments und Buzz im Netz erhält Krones eine "Neutral"-Bewertung, da die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen aufweisen.

Im Branchenvergleich erzielte die Aktie von Krones eine Rendite von 4,73 Prozent im vergangenen Jahr, was 1,6 Prozent über dem Durchschnitt der Industrie-Sektor-Aktien liegt. Im Vergleich zu Maschinenbranche-Aktien liegt die Rendite von Krones um 1,46 Prozent über dem Durchschnitt, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung führt.

Fundamental betrachtet hat Krones ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 14,6, was deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 31 liegt. Dadurch wird die Aktie als "günstig" eingestuft und erhält auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Gut"-Rating.