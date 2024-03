Krones Aktie: Wie reagieren Sie darauf?

Weitere Suchergebnisse zu "Krones":

Die fundamentale Analyse von Krones zeigt, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit einem Wert von 15,49 deutlich günstiger ist als der Branchendurchschnitt von 65,58. Dies bedeutet, dass Krones unterbewertet ist, mit einem Abstand von 76 Prozent zum Branchen-KGV. Aufgrund dieser Tatsache wird die Aktie als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Bereich "Industrie" hat die Aktie von Krones im vergangenen Jahr eine Rendite von 0,8 Prozent erzielt, was 8,35 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Maschinen" beträgt 12,43 Prozent, und Krones liegt aktuell 11,63 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Investoren, die in die Aktie von Krones investieren, können eine Dividendenrendite von 1,62 % erwarten, was 1,33 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer negativen Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht".

Das Sentiment und der Buzz um Krones haben sich in den letzten Wochen nicht wesentlich verändert. Es gab keine signifikanten Veränderungen im Stimmungsbild oder in der Diskussionsstärke in den sozialen Medien. Daher wird das Unternehmen in Bezug auf dieses Kriterium als "Neutral" bewertet.

Zusammenfassend erhält Krones basierend auf diesen Kriterien eine "Neutral"-Bewertung.