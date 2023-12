Krones Aktie: Wer das nicht weiß, hat was verpasst!

Die Analyse des Sentiments und des Buzzes in der Internet-Kommunikation ermöglicht es, starke positive oder negative Ausschläge frühzeitig zu erkennen. In den vergangenen Wochen hat sich die Stimmung für Krones jedoch kaum verändert, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war ebenfalls unauffällig, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird.

In der technischen Analyse wird deutlich, dass die 200-Tage-Linie der Krones aktuell bei 103,95 EUR verläuft, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Der Aktienkurs selbst lag bei 104,4 EUR, was einem Abstand von +0,43 Prozent entspricht. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage zeigt sich jedoch ein positiveres Bild, da die aktuelle Differenz bei +6,16 Prozent liegt und somit ein "Gut"-Signal ergibt. Insgesamt ergibt sich auf Basis der beiden Zeiträume daher ein "Gut"-Befund.

Beim Branchenvergleich des Aktienkurses zeigt sich, dass Krones mit einer Rendite von 0,32 Prozent mehr als 2 Prozent unter der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem "Industrie"-Sektor liegt. Auch im Vergleich zur "Maschinen"-Branche, die auf eine mittlere Rendite von 3,58 Prozent kommt, liegt Krones mit 3,26 Prozent deutlich darunter. Somit ergibt sich in dieser Kategorie ein "Neutral"-Rating.

Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über Krones besonders positiv diskutiert, was sich an fünf Tagen und über den gesamten analysierten Zeitraum hinweg in eine positive Richtung zeigte. Auch aktuell sind es vor allem positive Themen, die das Interesse der Anleger wecken, weshalb die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung erhält. Insgesamt ergibt sich somit auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers eine "Gut"-Bewertung für Krones.