Krones Aktie: Wer jetzt nicht handelt, ist selber schuld!

Weitere Suchergebnisse zu "Krones":

Der Aktienkurs von Krones weist im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Industrie-Sektor eine Rendite von 0,8 Prozent auf, die mehr als 4 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur mittleren Rendite der "Maschinen"-Branche von 6,88 Prozent liegt Krones mit 6,08 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen bei Krones festgestellt werden. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Neutral" bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigte keine signifikanten Veränderungen, weshalb Krones auch hier ein "Neutral"-Rating erhält.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Krones beträgt derzeit 15,49 und liegt damit 54 Prozent unter dem Branchendurchschnitt der Maschinenbranche von 33. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist, weshalb Krones in dieser Hinsicht eine "Gut"-Bewertung erhält.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien bezüglich Krones ist insgesamt eher neutral. In den vergangenen zwei Wochen wurden weder überwiegend positive noch negative Themen diskutiert, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Einschätzung bezüglich der Anleger-Stimmung.