Krones Aktie: Was soll das denn werden?

Die Krones hat in den letzten Monaten eine positive Performance gezeigt, was auf eine gute Entwicklung hindeutet. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 104,41 EUR und der aktuelle Kurs der Aktie bei 115,5 EUR, was einer Überperformance von +10,62 Prozent entspricht. Das Rating basierend auf diesem Trendsignal ist daher als "Gut" einzustufen. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) beträgt 109,56 EUR, was einer Abweichung von +5,42 Prozent entspricht. Dies führt ebenfalls zu einem "Gut"-Rating. Insgesamt ist die Krones daher als "Gut" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz ergibt sich ein neutrales Bild. Die Stimmungsänderung der Anleger zeigt keine bedeutende Tendenz im letzten Monat, daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. Auch die Diskussionsintensität über das Unternehmen zeigt keine signifikante Veränderung, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt.

Die Dividendenrendite der Krones beträgt derzeit 1,62 Prozent, was nur leicht über dem Branchenmittel von 1,56 Prozent liegt. Daher wird die Dividendenpolitik des Unternehmens von unseren Analysten als "Neutral" bewertet.

Im Branchenvergleich zeigt die Krones eine Outperformance von +0,54 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der "Maschinen"-Branche, die im Durchschnitt um 4,19 Prozent gestiegen sind. Im Vergleich zum "Industrie"-Sektor liegt die Rendite der Krones um 0,63 Prozent über dem Durchschnitt. Daher wird die Aktie in dieser Kategorie als "Neutral" bewertet.