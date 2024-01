Krones Aktie: Was kommt da auf sie zu?

Weitere Suchergebnisse zu "Krones":

Die Krones AG schüttet derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt für Maschinen. Mit einer Dividendenrendite von 1,62 % im Vergleich zu einem Branchendurchschnitt von 3,13 % erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Schlecht".

In Bezug auf den Aktienkurs erzielte Krones in den letzten 12 Monaten eine Performance von 4,73 %, was einer Underperformance von -0,75 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 5,48 % für ähnliche Aktien aus der Maschinenbranche entspricht. Im Vergleich zum Industrie-Sektor lag die Rendite von Krones um 0,14 Prozentpunkte unter dem Durchschnitt von 4,87 %. Dies führt zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie aufgrund der ähnlichen Rendite im Branchen- und Sektorvergleich.

Die Analyse des Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Krones-Aktie derzeit als überverkauft eingestuft werden kann. Der RSI der letzten 7 Tage liegt bei 11, was ein "Gut"-Rating ergibt. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 33,46, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Gut"-Rating.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz um die Aktie ergibt sich eine mittlere Diskussionsintensität und eine kaum veränderte Stimmungsänderung über einen längeren Zeitraum. Dies führt zu einer "Neutral"-Einstufung in diesem Punkt.

Insgesamt kann die Krones AG anhand dieser Analysen in den Kategorien Dividende, Aktienkurs, RSI und Sentiment/Buzz mit einer überwiegend neutralen bis unterdurchschnittlichen Bewertung beurteilt werden.