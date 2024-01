Krones Aktie: Was DAS für die Zukunft bedeutet

Die Dividendenrendite für Krones, gemessen am Verhältnis zwischen Dividende und dem aktuellen Aktienkurs, beträgt derzeit 1,62 Prozent, was nur leicht über dem Durchschnitt von 1,56 Prozent liegt. Daher erhält Krones von Analysten eine neutrale Bewertung für ihre Dividendenpolitik.

Die Stimmung in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv, was sich in einem positiven Stimmungsbarometer über den analysierten Zeitraum von drei Tagen zeigt. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurden verstärkt positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Krones diskutiert. Aufgrund dessen wird die Aktie von der Redaktion positiv bewertet, was zu einer insgesamt guten Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen der Maschinenbranche weist Krones in den letzten 12 Monaten eine Performance von 4,73 Prozent auf, was im Durchschnitt um 1,18 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Im Industriesektor lag die Rendite von Krones um 0,41 Prozent unter dem Durchschnitt. Dies führt zu einer neutralen Bewertung in dieser Kategorie.

Aus fundamentaler Sicht wird die Aktie von Krones mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 14,6 bewertet, was 54 Prozent niedriger ist als vergleichbare Unternehmen in der Maschinenbranche. Dies weist auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer guten Einstufung aus der Perspektive der fundamentalen Analyse.