Krones-Aktie: Überraschung - Prognose erhöht!

Eine jüngste Ankündigung vom Vorstand von Krones sorgte am Montag für angenehme Überraschung auf dem Markt. In einer neuesten Mitteilung wurde die Wachstumsprognose für das laufende Jahr nach oben korrigiert, was zu einem Anstieg der Aktie um 5,07 Prozent auf 109,90 Euro führte. Im Rückblick auf die vergangenen zwölf Handelsmonate verzeichnete das Wertpapier einen beachtlichen Zuwachs von rund 42 Prozent und scheint damit wieder an Schwung zu gewinnen.

Vorstand passt Prognose positiv an

Krones meldete eine bessere als erwartete Geschäftsentwicklung, welche sich in den Finanzergebnissen des Unternehmens widerspiegeln sollte. Dies führte zur Erhöhung der Wachstumsprognose für dieses Jahr auf 11 bis 13 Prozent; vorher war man von einer Spanne zwischen 8 und 11 Prozent ausgegangen. Diese positive Nachricht teilte der Vorstand am...