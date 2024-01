Krones Aktie: So könnte es weitergehen!

Weitere Suchergebnisse zu "Telefonica":

Die Stimmung und der Buzz um Aktien sind wichtige Maßstäbe für die Marktlage. Neben den Analysen aus Bankhäusern spielt auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet eine Rolle. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. Unter Berücksichtigung dieser Faktoren haben wir die Aktie von Krones untersucht und festgestellt, dass die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität eine mittlere Aktivität zeigte, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Krones weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie von Krones bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".

In fundamentalen Gesichtspunkten beträgt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Krones 14, was im Vergleich zu vergleichbaren Unternehmen aus der Branche "Maschinen" wie eine Unterbewertung aussieht. Diese Einschätzung führt zu einer "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie.

Die Dividendenrendite von Krones beträgt bezogen auf das Kursniveau 1,62 Prozent und liegt mit 0,06 Prozent nur leicht über dem Mittelwert (1,56) für diese Aktie. Aus diesem Grund erhält Krones in Bezug auf die Dividendenpolitik eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf die technische Analyse betrachten wir den 50- und 200-Tages-Durchschnitt. Der längerfristigere Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt für die Krones-Aktie aktuell 103,91 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 108,30 EUR liegt. Auf dieser Basis erhält Krones eine "Neutral"-Bewertung. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt beträgt aktuell 102,81 EUR, und der letzte Schlusskurs liegt darüber. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung auf dieser Analysebasis. Insgesamt wird Krones auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.