Krones Aktie: So kann es weitergehen!

Weitere Suchergebnisse zu "Krones":

Die Krones-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen im Durchschnitt einen Schlusskurs von 104,17 EUR verzeichnet. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 116,5 EUR, was einem Unterschied von +11,84 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 106,83 EUR liegt mit einem Unterschied von +9,05 Prozent über dem letzten Schlusskurs, was ebenfalls zu einer positiven Bewertung führt. Somit erhält die Krones-Aktie insgesamt eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

In Bezug auf die Dividendenrendite beträgt diese aktuell 1,62 Prozent, was 1,51 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Maschinen, 3,13) liegt. Aufgrund dessen erhält die Dividendenpolitik der Krones-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion. Die Dividendenrendite setzt die Dividende ins Verhältnis zum aktuellen Aktienkurs.

Bei der Einschätzung des Sentiments und Buzz im Internet zeigt die Analyse interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität wird als durchschnittlich bewertet, wodurch eine "Neutral"-Einschätzung resultiert. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung für das Sentiment und Buzz.

Der Relative Strength-Index (RSI) betrachtet das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses über einen Zeitraum von 7 Tagen. Aktuell liegt der RSI-Wert der Krones-Aktie bei 8,33, was auf eine Überverkaufssituation hinweist und somit eine "Gut"-Einstufung erhält. Die Ausdehnung des RSI auf 25 Tage ergibt einen Wert von 28, was ebenfalls als Signal für eine überverkaufte Situation gilt und somit zu einer weiteren "Gut"-Einstufung führt. Insgesamt wird die RSI der Krones-Aktie daher als "Gut" eingestuft.