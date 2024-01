Krones Aktie: So dürfte es jetzt weitergehen!

Weitere Suchergebnisse zu "Westgold Resources":

Der Relative Strength Index (RSI) für die Krones-Aktie deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält. Sowohl der 7-Tage-RSI (52) als auch der 25-Tage-RSI (37,19) unterstützen diese Einschätzung. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Krones.

Die fundamentale Analyse zeigt, dass die Aktie von Krones nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als unterbewertet gilt. Mit einem KGV von 14,6 liegt die Aktie 54 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt, der bei 31,47 liegt. Vor diesem Hintergrund erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Gut".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt sich, dass die Stimmung für Krones in den vergangenen Wochen kaum verändert hat. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen unauffällig. Insgesamt wird die Aktie daher in diesen Bereichen mit "Neutral" bewertet.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs deutet darauf hin, dass die Krones-Aktie derzeit als "Gut" einzustufen ist. Sowohl der GD200 (103,95 EUR) als auch der GD50 (104,02 EUR) unterstützen diese Einschätzung, da der Kurs der Aktie in beiden Fällen über dem Trendsignal verläuft. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Gut".

Krones kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich Krones jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Krones-Analyse.

Krones: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...