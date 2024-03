Krones Aktie: Jetzt geht’s erst richtig los!

Weitere Suchergebnisse zu "Krones":

Die technische Analyse der Krones-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt der Schlusskurse der letzten 200 Handelstage bei 104,73 EUR lag. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug 115,6 EUR, was einem Unterschied von +10,38 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie aus charttechnischer Sicht eine "Gut"-Bewertung. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 113,68 EUR wird analysiert, und da der letzte Schlusskurs mit +1,69 Prozent Unterschied ähnlich hoch liegt, erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf dieser kurzfristigeren Analysebasis. Insgesamt wird die Krones-Aktie daher mit einer "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik bewertet.

Das Sentiment und der Buzz rund um Krones haben sich in den letzten Wochen nicht wesentlich verändert. Daher wird das Stimmungsbild und die Diskussionen in den sozialen Medien als "Neutral" bewertet, da keine signifikanten Unterschiede festgestellt wurden.

In fundamentalen Aspekten betrachtet liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) derzeit bei 15,49 Euro, was 54 Prozent weniger ist als der Branchendurchschnitt von 33. Dadurch wird die Aktie als unterbewertet eingestuft und erhält auf Grundlage des KGV eine "Gut"-Bewertung.

Die Anleger-Stimmung bei Krones in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. In den letzten ein bis zwei Tagen standen weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung der Anleger-Stimmung und somit zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.