Krones Aktie: Immer mit der Ruhe

Krones-Aktien unterdurchschnittlich im Branchenvergleich

Der Aktienkurs von Krones hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 4,73 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Maschinen"-Branche im Durchschnitt um 8,19 Prozent gestiegen, was zu einer Underperformance von -3,46 Prozent für Krones führt. Auch im "Industrie"-Sektor lag die mittlere Rendite bei 7 Prozent, wobei Krones 2,27 Prozent unter diesem Durchschnittswert liegt. Aufgrund dieser ähnlichen Rendite im Sektorvergleich und der Unterperformance im Branchenvergleich wird Krones in dieser Kategorie als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf die Dividende weist Krones derzeit eine Dividendenrendite von 1,62 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 3,14 Prozent. Dies führt zu einer Differenz von -1,52 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Werten aus der "Maschinen"-Branche und zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt die Analyse, dass sich die Stimmung für Krones in den letzten Wochen kaum verändert hat. Dementsprechend erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien für Krones war ebenfalls unauffällig, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie in dieser Kategorie daher ebenfalls mit "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Krones-Aktie liegt bei 52, was auf eine "Neutral"-Bewertung hinweist. Auch auf 25-Tage-Basis ist der RSI mit einem Wert von 37,19 ebenfalls neutral. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Krones.

In Zusammenfassung weisen die Aktien von Krones eine unterdurchschnittliche Performance im Branchenvergleich auf und erhalten in verschiedenen Kategorien eine "Neutral"-Bewertung.