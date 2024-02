Krones Aktie: Fakten, Fakten, Fakten!

Weitere Suchergebnisse zu "Krones":

Die Aktie von Krones wird derzeit mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 14,6 bewertet, was 53 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 31,12. Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer positiven fundamentalen Analyse.

Der Relative Strength Index (RSI) für Krones liegt bei 56,76, was als neutral betrachtet wird, da weder überkauft noch überverkauft. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 44, was ebenfalls als neutral eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher in dieser Kategorie eine neutrale Bewertung.

In den letzten vier Wochen wurde bei Krones eine Verschlechterung des Stimmungsbildes in den sozialen Medien festgestellt. Dies führt zu einer negativen Bewertung in Bezug auf das Sentiment und den Buzz. Die Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen hat ebenfalls leicht abgenommen, was zu einer insgesamt schlechten Bewertung in dieser Kategorie führt.

Die Anleger-Stimmung bei Krones ist insgesamt besonders positiv, wie aus den Diskussionen in den sozialen Medien hervorgeht. Positive Themen standen in den letzten Tagen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führt.

Insgesamt ergibt sich daher eine gemischte Bewertung für die Aktie von Krones aufgrund der verschiedenen Analysekategorien.