Krones Aktie: Bitte unbedingt die Zahlen anschauen!

In den letzten zwei Wochen wurde über Krones besonders positiv in den sozialen Medien diskutiert, was zu einer überwiegend positiven Stimmung unter den Anlegern führte. An sechs Tagen war das Anleger-Sentiment grün, während keine negativen Diskussionen verzeichnet wurden. An vier Tagen war die Stimmung größtenteils neutral. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder besonders positive noch negative Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Aufgrund dieser positiven Stimmung erhält die Aktie von Krones heute eine "Gut"-Bewertung auf Basis des Anleger-Sentiments.

Die Dividendenrendite von Krones beträgt derzeit 1,62 Prozent in Bezug auf den aktuellen Aktienkurs, was nur leicht über dem Durchschnitt von 1,56 Prozent liegt. Unsere Analysten bewerten die Dividendenpolitik daher als "Neutral".

Die Performance der Krones-Aktie lag in den letzten 12 Monaten bei 0,8 Prozent, während ähnliche Aktien aus der Maschinenbranche durchschnittlich um 6,34 Prozent gestiegen sind. Dies führt zu einer Underperformance von -5,54 Prozent im Branchenvergleich. Der Industrie-Sektor verzeichnete im letzten Jahr eine Rendite von 4,93 Prozent, was bedeutet, dass Krones um 4,13 Prozent unter dem Durchschnittswert liegt. Diese Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs von Krones derzeit bei 104,92 EUR liegt, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 116 EUR liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +10,56 Prozent, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt. Der GD50 der letzten 50 Tage liegt derzeit bei 113,94 EUR, was einen Abstand von +1,81 Prozent zur Aktie bedeutet und daher zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.