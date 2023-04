Krones Aktie im Aufschwung: Positive Nachrichten und starke Finanzzahlen!

Weitere Suchergebnisse zu "Krones":

Die grundlegende Bewertung des Krones-Aktienkurses erfolgt anhand des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als wichtigstem Indikator. In diesem Bereich zeigt die Aktie mit einem Wert von 18,08 eine erhebliche Unterbewertung im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Specialty Industrial Machinery auf. Der Durchschnittswert in dieser Branche beträgt 53,15 beim KGV, was einen negativen Unterschied von -193,97 Prozent ausmacht.

Analyse der Krones-Aktienbewertung im Vergleich zum Markt

Im letzten Jahr brachte die Aktie von Krones eine Rendite von 1,67 Prozent ein. Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Industrialsektor schlug sich das Unternehmen damit sehr gut und liegt um -397,01 Prozent über dem Durchschnitt (8,3). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche der Spezialmaschinenhersteller beträgt normalerweise...