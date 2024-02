Krona Public Real Estate AB Aktie: Grund zur Freude?

Der Relative-Stärke-Index (auch Relative Strength Index, abgekürzt RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Diese Analyse bezieht sich auf Krona Public Real Estate und zeigt an, dass der RSI7 aktuell bei 75 Punkten liegt, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überkauft ist. Ebenso liegt der RSI25 mit einem Wert von 76,19 über dem empfohlenen Niveau. Aufgrund dieser Werte erhält das Wertpapier eine "Schlecht"-Bewertung für den 7- und den 25-Tage-RSI.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 4,35 EUR für den Schlusskurs der Krona Public Real Estate-Aktie. Der letzte Schlusskurs lag bei 4,3 EUR, was einer Abweichung von -1,15 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Zahlen wird eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht vergeben. Darüber hinaus wird der 50-Tages-Durchschnitt analysiert und dabei festgestellt, dass der letzte Schlusskurs mit 4,87 EUR unter dem gleitenden Durchschnitt liegt, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung im Bereich der einfachen Charttechnik.

Das Anleger-Sentiment rund um Krona Public Real Estate war in den letzten zwei Wochen neutral. Es gab weder besonders positive noch negative Ausschläge in den Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. Dies führt dazu, dass die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung erhält, basierend auf dem Anleger-Stimmungsbarometer. Insgesamt wird der Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf dieser Basis zugewiesen.

Die Diskussionen und Interaktionen in den sozialen Medien können das Stimmungsbild und damit auch die Einschätzungen für Aktien beeinflussen. In Bezug auf Krona Public Real Estate wurde eine mittlere Aktivität gemessen, weshalb diesem Signal die Bewertung "Neutral" zugeordnet wird. Die Rate der Stimmungsänderungen weist kaum Änderungen auf, was zu einem langfristigen Stimmungsbild von "Neutral" führt.