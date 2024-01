Krona Public Real Estate AB Aktie: Abwarten, was die nächsten Tage bringen?

Der Relative Strength Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Für die Krona Public Real Estate-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage aktuell 24, was darauf hinweist, dass das Wertpapier überverkauft ist. Daher wird ihm ein "Gut"-Rating vergeben. Der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt eine weniger volatile Entwicklung als der RSI7 und ergänzt die Analyse um eine längerfristige Betrachtung. Auf dieser Grundlage wird die Aktie weder überkauft noch überverkauft bewertet, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs für die Krona Public Real Estate daher ein "Gut"-Rating.

Die Stimmung und das Buzz um die Aktie lassen sich anhand von starken positiven oder negativen Ausschlägen in der Internet-Kommunikation präzise und frühzeitig erkennen. Die Stimmung für Krona Public Real Estate hat sich jedoch in den vergangenen Wochen kaum verändert, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Grundlage mit "Neutral" bewertet.

Die Analyse der Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen neutral gegenüber Krona Public Real Estate eingestellt waren. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren überwiegend neutral, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" in Bezug auf die Anlegerstimmung führt.

In der technischen Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 4,26 EUR für den Schlusskurs der Krona Public Real Estate-Aktie. Der letzte Schlusskurs lag bei 5,2 EUR, was einem Unterschied von +22,07 Prozent entspricht und somit zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt liegt mit einem letzten Schlusskurs von 4,64 EUR um +12,07 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Krona Public Real Estate-Aktie daher eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.