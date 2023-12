Kromek Aktie: Was bedeutet das für den Kurs?

Die Kromek-Aktie wird hinsichtlich ihrer Dividendenpolitik und Performance in verschiedenen Kategorien bewertet. Die Dividendenrendite von 0 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 2,88 Prozent führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Auch in Bezug auf die durchschnittliche Jahresperformance liegt die Aktie mit einer Rendite von -45,43 Prozent deutlich unter dem Branchendurchschnitt von -26,48 Prozent, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Die Stimmungsänderung und Diskussionsintensität bei Anlegern ergibt ein neutrales Rating, da es im vergangenen Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab und die Diskussionsintensität unverändert blieb.

Die technische Analyse zeigt, dass die Kromek-Aktie derzeit überverkauft ist, was als "Gut" eingestuft wird. Bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage ergibt sich jedoch ein neutraler Wert, was zu einer Gesamteinstufung von "Gut" führt. Diese Bewertungen spiegeln die aktuelle Situation der Kromek-Aktie wider.