Kromek Aktie: Wann tut sich was?

Anleger: Die Beurteilung von Aktienkursen erfolgt nicht nur anhand harter Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch anhand weicher Faktoren wie der Stimmung. Unsere Analysten haben die sozialen Plattformen im Hinblick auf Kromek betrachtet und festgestellt, dass die Kommentare und Ergebnisse neutral waren. Darüber hinaus haben die Nutzer der sozialen Medien in den letzten Tagen hauptsächlich neutrale Themen im Zusammenhang mit Kromek diskutiert. Aufgrund dieser Betrachtung wird die Aktie als "Neutral" eingestuft. Die Redaktion kommt zu dem Schluss, dass Kromek in Bezug auf die Stimmung als "Neutral" anzusehen ist.

Dividende: Mit einer Dividendenrendite von 0 Prozent liegt Kromek 2,88 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Die Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" verzeichnet eine durchschnittliche Dividendenrendite von 2 Prozent. In Anbetracht dessen ist die Aktie aus heutiger Sicht im Vergleich eher eine unrentable Investition und erhält von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung.

Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der Kromek-Aktie für die letzten 200 Handelstage beträgt derzeit 5,62 GBP. Der letzte Schlusskurs (4,65 GBP) weicht daher um -17,26 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet wird. Betrachten wir den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage. Hier liegt der letzte Schlusskurs (4,39 GBP) über dem gleitenden Durchschnitt (+5,92 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine andere Bewertung der Kromek-Aktie, nämlich ein "Gut"-Rating. Insgesamt erhält die Kromek-Aktie daher in Bezug auf die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Sentiment und Buzz: Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar umkehren. Je nach Diskussionsintensität, d.h. der Anzahl der Wortbeiträge in den sozialen Medien und der Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderungen, ergeben sich neue Einschätzungen für Aktien. Bei Kromek wurde langfristig eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionen gemessen, weshalb diesem Signal die Bewertung "Neutral" zugeordnet wird. Die Rate der Stimmungsänderungen verzeichnete in diesem Zeitraum kaum Veränderungen. Insgesamt ergibt sich daher für das langfristige Stimmungsbild das Gesamtergebnis "Neutral".