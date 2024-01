Kromek Aktie: Ist es das gewesen?

Die Kromek-Aktie hat in den letzten Tagen eine positive Entwicklung gezeigt. Der aktuelle Kurs von 5,3 GBP liegt 9,73 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut". Über einen Zeitraum von 200 Tagen beträgt die Distanz zum GD200 hingegen +3,52 Prozent, was zu einer neutralen Einstufung führt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Gut" eingestuft.

Die Dividendenrendite von Kromek beträgt derzeit 0%. Im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 2,88% wird dies als "Schlecht" bewertet.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war überwiegend positiv, was zu einer positiven Bewertung der Aktie führt.

In den letzten 12 Monaten hat die Kromek-Aktie eine Performance von -50,47% gezeigt, während ähnliche Aktien aus der "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung"-Branche im Durchschnitt um -27,61% gefallen sind. Dies führt zu einer Underperformance von -22,86% im Branchenvergleich für Kromek. Auch im Vergleich zum "Informationstechnologie"-Sektor lag die Performance von Kromek mit -7,9% deutlich darunter, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.