Kroger Aktie: Ein unsicheres Investment?

Die Analysten sind sich einig, dass die langfristige Einschätzung der Kroger-Aktie "Neutral" ist. Von insgesamt sieben Bewertungen sind eine gut, fünf neutral und eine schlecht. Es gab keine neuen Bewertungen im letzten Monat. Das Kursziel der Analysten liegt bei 50,5 USD, was einer potenziellen Performance von 10,48 Prozent entspricht. Dadurch erhält die Aktie insgesamt die Einstufung "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Kroger-Aktie derzeit überverkauft ist, was zu einer positiven Bewertung führt. Der RSI der letzten 25 Tage deutet jedoch auf eine neutrale Einstufung hin. Insgesamt ergibt sich daher ein "Gut"-Rating basierend auf der Analyse der RSIs.

Die Dividendenrendite von Kroger beträgt derzeit 2,67 %, was nur minimal niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 2,8 %. Daher wird die Dividende als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien zeigt sich, dass die Stimmung für Kroger in den letzten Wochen kaum verändert hat. Die Diskussionsstärke hat abgenommen, was auf ein sinkendes Interesse der Marktteilnehmer hinweist. Aufgrund dessen wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.