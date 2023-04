Kroger Aktie auf Talfahrt: Analyse zeigt sinkendes Interesse an Investitionen

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um die Preisbewegungen von Aktien innerhalb eines Zeitraums von sieben Tagen zu messen. Der RSI berechnet das Verhältnis der Kauf- bzw. Verkaufsbewegungen und zeigt Wertebereiche zwischen 0 und 100 an. Aktuell befindet sich der RSI der Kroger Aktie bei 79,99, was als überkauft eingestuft wird, was zu einer negativen Bewertung führt.

Für den RSI25 wurde nun ein Berechnungszeitraum von 25 Tagen gewählt. Der aktuelle Wert des RSI für die Kroger beläuft sich auf eine Bewertung von neutral mit einem Wert von 67,28. Die Situation lässt hier keine Aussage darüber zu, ob es eine Über- oder Untertreibung des Kurses gibt.

Die Bedeutung dieser Werte liegt darin begründet: Ein Überkauf signalisiert in der Regel einen Zeitpunkt für Marktteilnehmer zum Verkauf einer Position während ein...