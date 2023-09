Kroger Aktie: Jetzt wird es ganz schnell gehen!

Für die Aktie Kroger aus dem Segment "Lebensmitteleinzelhandel" wird an der heimatlichen Börse New York am 26.09.2023, 06:09 Uhr, ein Kurs von 45.71 USD geführt.

Wie Kroger derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 8 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.

1. Analysteneinschätzung: Die Aktie der Kroger wurde in den vergangenen zwölf Monaten von Analysten aus Research-Abteilungen insgesamt mit folgenden Einstufungen versehen: 2 Buy, 7 Hold und 1 Sell-Einstufungen. Daraus leiten wir für die langfristige Einstufung ein "Hold" ab. Kürzerfristig ergibt sich dieses Bild: Innerhalb eines Monats liegen 0 Buy, 1 Hold, 0 Sell-Einschätzungen vor. Damit aber ist die Aktie zuletzt mit einem "Hold" zu bewerten. Das Kursziel für die Aktie der Kroger liegt im Mittel wiederum bei 51,11 USD. Da der letzte Schlusskurs bei 45,71 USD verläuft, ergibt sich eine erwartete Kursentwicklung von 11,82 Prozent. Dies ist verbunden mit der Einstufung "Buy". Somit ergibt sich aus der Bewertung von Analysten für die Aktie der Kroger insgesamt die Einschätzung "Hold".

2. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An acht Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an fünf Tagen die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen ein, zwei Tagen unterhielten sich die Anleger ebenfalls verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Kroger. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Buy". Statistische Auswertungen auf der Basis großer historischer Datenmengen haben einen Überhang von Verkaufsignalen ergeben in den letzten zwei Wochen. Konkret handelte es sich um 5 "Sell"-Signale (bei 0 "Buy"-Signal) auf der Basis der Kommunikation, was zu einer "Sell" Bewertung dieses Kriteriums führt. Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Buy"-Einschätzung.

3. Dividende: Kroger hat mit einer Dividendenrendite von 2,42 Prozent momentan einen leicht niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt (2.92%). Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln"-Branche beträgt -0,5. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Kroger-Aktie in dieser Kategorie eine "Hold"-Bewertung.

