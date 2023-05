Kroger Aktie: Hier braucht man sich keine Sorgen machen!

An der Börse New York notiert die Aktie Kroger am 01.05.2023, 20:36 Uhr, mit dem Kurs von 48.63 USD. Die Aktie der Kroger wird dem Segment "Lebensmitteleinzelhandel" zugeordnet.

Die Aussichten für Kroger haben wir anhand 8 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Relative Strength Index: Ein prominentes Signal der technischen Analyse, der Relative Strength-Index, RSI, bezieht die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von - musterhaft - 7 Tagen aufeinander. Bei einer Ausprägung zwischen 0 und 30 gilt ein Wert als „überverkauft“, bei 70 bis 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI der Kroger führt bei einem Niveau von 20,79 zur Einstufung "Buy". Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist mit 49,49 ein Indikator für eine "Hold"-Einschätzung auf diesem Niveau. Damit stellt sich die Gesamteinschätzung auf "Buy".

2. Analysteneinschätzung: Für Kroger liegen aus den letzten zwölf Monaten 3 Buy, 8 Hold und 1 Sell Einschätzungen von Analysten vor, was im Schnitt einem "Hold"-Rating entspricht. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Kroger vor. Das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie auf Basis der Analystenmeinungen liegt bei 52,18 USD. Ausgehend vom letzten Schlusskurs (48,63 USD) könnte die Aktie damit um 7,3 Prozent steigen, dies entspricht einer "Buy"-Empfehlung. Aus Analystensicht erhält die Kroger-Aktie somit insgesamt eine "Buy"-Empfehlung.

3. Technische Analyse: Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die Kroger-Aktie ein Durchschnitt von 46,5 USD für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 48,63 USD (+4,58 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine "Hold"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Für diesen (47,14 USD) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls nahe dem gleitenden Durchschnitt (+3,16 Prozent Abweichung). Die Kroger-Aktie wird somit auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Hold"-Rating bedacht. Kroger erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine "Hold"-Bewertung.