Kristersson nach Anschlag in Brüssel: Müssen EU-Grenzen kontrollieren

STOCKHOLM (dpa-AFX) - Der schwedische Ministerpräsident Ulf Kristersson hat nach dem Anschlag auf zwei schwedische Fußballfans in Brüssel zu mehr Wachsamkeit aufgerufen. Bei einer Pressekonferenz in Stockholm am Dienstag sagte Kristersson: "Wir in Schweden und in der EU müssen unsere Grenzen besser kontrollieren." Der mutmaßliche Täter habe sich vor dem Anschlag zeitweise in Schweden aufgehalten.

Am Montagabend hatte ein Mann kurz vor Beginn des EM-Qualifikationsspiels der Nationalmannschaften Belgiens und Schwedens in Brüssel zwei schwedische Staatsbürger erschossen. Eine dritte Person wurde bei dem Anschlag etwa fünf Kilometer vom Brüsseler Fußballstadion entfernt verletzt. Am Dienstagmorgen wurde ein Tatverdächtiger von der belgischen Polizei niedergeschossen. Er ist mittlerweile verstorben. Bei dem mutmaßlichen Islamisten soll es sich um einen abgelehnten Asylbewerber aus Tunesien handeln.

Schwedens Ministerpräsident Kristersson bezeichnete den Anschlag als kaltblütig. "Alles deutet darauf hin, dass das ein Terroranschlag ist, der sich gegen Schweden und schwedische Mitbürger richtet, nur weil sie Schweden sind", sagte Kristersson auf der Pressekonferenz./arn/DP/tih