Krispy Kreme Aktie: Was noch aussteht!

Die Aktie von Krispy Kreme wird laut der langfristigen Meinung von Analysten als "Neutral" eingestuft. Insgesamt liegen folgende Bewertungen vor: 1 Gut, 2 Neutral, 0 Schlecht. Es gab keine neuen Analystenupdates im letzten Monat. Das Kursziel der Analysten liegt bei 16 USD, was einer erwarteten Performance von 8,62 Prozent entspricht, da die Aktie derzeit 14,73 USD kostet. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Aktie insgesamt als "Gut" eingestuft.

In den letzten 200 Handelstagen lag der Durchschnitt des Schlusskurses der Krispy Kreme-Aktie bei 14,12 USD. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug 14,73 USD (+4,32 Prozent Unterschied), was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 13,5 USD, was einen Anstieg von 9,11 Prozent darstellt und somit zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung für Krispy Kreme über einen längeren Zeitraum zeigen eine unterdurchschnittliche Aktivität im Netz und kaum Änderungen in der Stimmung. Daher wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Krispy Kreme-Aktie liegt bei 51, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der RSI auf 25-Tage-Basis liegt bei 31,21, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ebenfalls ein "Neutral"-Rating für Krispy Kreme.