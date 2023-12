Krispy Kreme Aktie: Käufer sollten sich sputen!

Die Analyse zeigt, dass für die Aktie von Krispy Kreme in den letzten zwölf Monaten 1 positive, 2 neutrale und 0 negative Einschätzungen von Analysten vorliegen, was im Durchschnitt zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie beträgt 16 USD, was einen Anstieg um 12,12 Prozent vom letzten Schlusskurs (14,27 USD) bedeuten würde und somit als "Gut"-Empfehlung gilt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Krispy Kreme-Aktie zeigt einen aktuellen Wert von 19, was auf eine Überverkauft-Situation hinweist und daher als "Gut"-Rating bewertet wird. Der RSI der letzten 25 Handelstage ergibt jedoch eine neutrale Bewertung. Insgesamt erhält die Aktie also auf der Grundlage der Analyse der RSIs ein "Gut"-Rating.

Die Stimmung der Anleger bezüglich Krispy Kreme ist in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, mit 11 Tagen positiver Diskussionen und nur 2 Tagen negativer Kommunikation. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen dominieren positive Themen, was zu einer "Gut"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Sentiments führt.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt eine erhöhte Diskussionsintensität, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt, während die Rate der Stimmungsänderung gering bleibt und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung für die Krispy Kreme-Aktie.